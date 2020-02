DEMAIN EN 3D - Voici à quoi ressemblera la ferme du futur

Les innovations sont surprenantes pour la ferme du futur. L'idée d'une ferme verticale et urbaine vient de l'Asie. Une immense tour avec une culture différente à chaque étage. D'autres innovations également dans les champs, notamment un robot programmable sur tablette. Et dans les vignes, il y aura des panneaux intelligents qui pourront protéger les plants de la canicule et de la grêle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du J mois année des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.