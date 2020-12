Demain : Flying Whales réinvente les ballons dirigeables

Le ballon dirigeable fait son grand retour. Ce sera toujours un immense ballon ovale. La révolution, ce sont des petits moteurs autour qui vont lui permettre de voler en mode stationnaire. Il ne va pas servir au transport de passagers, mais de marchandises. Dans le cas d'un endroit difficile d'accès, le dirigeable est la solution. Il peut rester en l'air des heures pendant le chargement de matériel lourd, par exemple. Il cumule ainsi les avantages de l'avion et de l'hélicoptère. Ce dirigeable du futur a la taille gigantesque de trois avions. Sa capacité de chargement constitue son principal atout. Il pourra emporter dix fois plus qu'un avion gros porteur et six fois plus qu'un hélicoptère. Certes, il est moins rapide que l'avion, à 100km/h seulement. Mais, il est dix fois moins cher, car consomme trente fois moins en carburant. Désormais, c'est l'hélium qui sera utilisé. En 2021, une usine de la taille du grand palais va être construite en Aquitaine par la société française Flying Whales. Et la première livraison est prévue pour 2023.