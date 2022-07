Demain : la reconstruction de la flèche de Notre-Dame de Paris va bientôt commencer

La reconstruction de la flèche de Notre-Dame de Paris va bientôt commencer. Se projeter dans le futur pour se rapprocher du passé, c’est un peu ce qui se passe sur le chantier de Notre-Dame depuis 2019. Au centre de la cathédrale, il y a actuellement un trou, à la croisée du transept au-dessus de laquelle se dressait le flèche qui s’est effondrée. Un nouvel échafaudage de 27 mètres y sera dressé pour reconstruire la flèche. Les arcs de voûtes de la croisée du transept seront rebâtis, mais les voûtes ne vont pas être comblées car l'échafaudage va passer entre ces arceaux. Et au-dessus, sera posé le tabouret de la flèche. Cet échafaudage va monter en s'élevant jusqu’à 96 mètres de hauteur. Il sera alors démonter petit à petit. Et en redescendant, on procédera à la dernière opération : la pose de la couverture, une toiture de plomb avec toutes ses ornementations. Et de cette enveloppe de métal, jaillira la flèche de Notre-Dame retrouvée à l’identique telle qu’elle était avant les incendies. T F1 | Reportage M. Izard