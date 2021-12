Demain : la stimulation électrique permettrait-elle un jour à des paraplégiques de remarcher ?

Le docteur Gérald Kierzek évoque ce dimanche la neuromodulation ou la neurostimulation. Le système nerveux central est composé du cerveau qui est prolongé dans la colonne vertébrale par la moelle épinière. Il va recevoir des influx douloureux, par exemple une piqûre au niveau du pied. La douleur est conduite via la moelle épinière jusqu'au cerveau qui va réagir avec un influx par voie descendante le long de la moelle épinière pour contracter les muscles et retirer le pied. En cas de lésion de la moelle épinière, ce circuit est paralysé ou conduit mal la douleur. Comment peut-on alors réparer ce circuit pour que le message continue à se transmettre ? En cas de douleur chronique, parfois très invalidante ou permanente au niveau des membres inférieurs, une douleur quasi permanente va hyperstimuler le système nerveux. L'influx stimulé en permanence va avoir des conséquences sur cette douleur permanente qu'il va falloir bloquer. Un petit boîtier, comme un stimulateur cardiaque, est implanté à côté de la moelle épinière. Les neurochirurgiens l'implantent et feront ensuite court-circuiter et déjouer l'influx douloureux. Cette révolution thérapeutique est d'ores et déjà accessible. Pourra-t-on peut-être un jour au-delà du soulagement d'une simple douleur ? Oui, tout le monde pense à remarcher, répond le docteur Gérald Kierzek. Les gens en fauteuil roulant qui ont des paralysies des membres inférieurs pourraient un jour remarcher. Le même petit boîtier pourrait grâce à une commande sans fil, et à partir d'un simple smartphone, aller reconnecter la moelle épinière avec le cerveau juste au niveau où la moelle épinière est touchée et lésée. Finalement, c'est une espèce de pont digital qui permettrait de restimuler les membres inférieurs. Ce n'est pas pour tout de suite, prévient Gérald Kierzek, mais de nombreux chercheurs et neurochirurgiens ont déjà expérimenté cette technique. La rééducation intensive et la technologie pourraient faire des miracles, conclut-il. TF1 | Gérald Kierzek