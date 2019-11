Demain, les salles de bains seront équipées d'un miroir connecté

Dans la salle de bain du futur, vous pourrez connaître la météo et d'autres informations grâce à un miroir connecté. Il pourra vous conseiller un maquillage, simuler votre visage ou encore détecter des grains de beauté. La douche du futur sera également bardée de capteur et plus écologique. À la penderie, un miroir intelligent connecté connaîtra toutes vos habitudes vestimentaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.