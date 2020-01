Demain, pourra-t-on lire dans nos cerveaux ?

Aujourd'hui, on sait lire dans nos pensées. Une start-up française a inventé un bandeau capable de décoder les impulsions électriques émises par notre cerveau. Tous les géants du web travaillent sur cette technologie. Tesla veut développer une électrode, deux fois plus fine qu'un cheveu, implantée sur le cortex à l'intérieur de la boîte crânienne, afin de cartographier l'activité cérébrale. L'armée américaine suit de très près cette innovation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.