Demain : un nouveau TGV dernière génération arrive en 2023

Un nouveau TGV arrive en 2023. Il va accueillir 20% de voyageurs en plus, soit 740 passagers au total et ce pour la même longueur. La salle sera modulable. C'est-à-dire qu'au sein d'un même étage, vous pourrez avoir une partie classique et une partie transformée en salle de jeux, très pratique pour les grands départs en vacances. À l'intérieur du wagon bar, il n'y aura plus cette porte se refermant sur elle-même. Certains espaces, auparavant inaccessible, seront désormais aménagées pour les voyageurs. Un espace beaucoup plus aérodynamique qui promet plus de confort et plus de loisir. Les ingénieurs le surnomme le train qui ne tombe jamais en panne.