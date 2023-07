Démantèlement : une ferme de cannabis géante

Perdu dans les montagnes de l’Isère, Morette est un petit village très vert, mais à ce point-là, personne ne s’y attendait. Au milieu des arbres fruitiers, poussait dans l'entrepôt, sur les images, une autre sorte de plante. Plus de 4 000 pieds de cannabis, filmés par un policier. Il y a plusieurs salles. D’après nos estimations, la récolte pouvait aller jusqu’ à 300 kilogrammes, soit plusieurs centaines de milliers d'euros, tous les deux à trois mois. Une énorme usine en fait, dont les habitants n'ont jamais soupçonné la présence. Les trafiquants louaient les locaux. Nous avons rencontré le beau-père du propriétaire, il les a croisés plusieurs fois et assure ne jamais les avoir soupçonnées. Le propriétaire toutefois commençait à trouver certaines choses louches. Il paye une note d'électricité phénoménale, et décide de contacter EDF pour voir s'il y a eu des erreurs. Il n'y avait aucune erreur avec EDF. En intérieur, il faut juste beaucoup d'électricité pour faire pousser les plantes. La lumière, l’aération, le chauffage l'hiver et la climatisation l'été, pour preuve, le tableau électrique impose. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Litzler, S. Fargeot, N. Hadj Bouziane