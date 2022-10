Démarchage téléphonique : la fin des abus ?

Ça ne sonne jamais au bon moment et surtout beaucoup trop souvent. Alors, chacun sa stratégie. "Quand ils sont trop insistants, là, je suis moins aimable et je leur souhaite une bonne journée", se confie une dame. À l'heure actuelle, les centres d'appel peuvent vous appeler toute la semaine de 9h à 20h et même le samedi jusqu'à 18h. À quel moment, quand vous recevez un appel vous dérange le plus ? "A table, les moments en famille..." répond un couple sollicité dans le reportage en tête de cet article. Cela tombe bien, à partir du 1er mars prochain, les coups de fil publicitaires sont interdits avant 10h, à l'heure du déjeuner et tout le week-end. Le démarchage d'entreprise proposant des travaux de rénovation énergétique est d'ores et déjà interdit. Les appels concernant votre compte personnel de formation vont l'être prochainement. Le démarchage est bien légal. Mais comment les entreprises qui le pratiquent se procurent votre numéro ? Dans la majorité des cas, ce sont vos opérateurs de téléphonie ou les entreprises dont vous êtes client qui les fournissent. Il est difficile à empêcher. Pour cela, il faut s'y opposer expressément. Vous pouvez aussi inscrire votre numéro sur la plateforme Bloctel. Les smartphones récents offrent une autre possibilité. Mais bloquer un numéro ne vous empêchera pas d'être rappelé par un autre. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, P. Véron, M. Neboth