Déminage de 2 000 engins explosifs par l'armée ukrainienne

L’ambiance est toujours flottante à Kherson (Ukraine). Sur place, les habitants continuent de fêter leur libération ce dimanche. Cependant, on est loin d’un retour à la normale. Il n’y a toujours ni eau ni électricité. En même temps, les opérations militaires se poursuivent. La 28e brigade de l’armée ukrainienne est entrée en ville. Son chef a dit qu’ils venaient d’arrêter deux soldats russes restés sur place. Du côté des civils, nous n’avons pas assisté à la remise en état des infrastructures. L’entrée de la ville est encore bouclée, donc on n’est pas encore au stade où les civils qui avaient fui peuvent revenir. On estime qu’environ 150 000 habitants de Kherson ont quitté la ville lorsque les Russes l’ont prise au mois de mars dernier. TF1 | Duplex B. CHRISTAL