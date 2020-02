Démission de Didier Gailhaguet : le monde du patinage artistique soulagé

Le monde du patinage artistique, dirigé par le même homme pendant près de 20 ans veut tourner la page et remettre en avant la virtuosité de ce sport. L'histoire de l'entraîneur Gilles Beyer, accusé d'agressions sexuelles scandalisent les anciens champions. Florent Amodio, ancien champion d'Europe, espère un électrochoc dans ce milieu. Pour Didier Lucine, entraîneur du club de patinage artistique d'Annecy (Haute-Savoie), la démission du président de la fédération va libérer la parole. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.