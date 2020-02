Démission de Didier Gailhaguet : quelle suite pour la Fédération française des sports de glaces ?

Après l'annonce de la démission de David Gailhaguet, c'est une femme, Maryvonne Del Torchio, qui sera provisoirement à la tête de la Fédération française des sports de glace. Ce matin, elle a déjà fait ses premières annonces. L'une de ses priorités est de mettre en place des actions de prévention et d'information contre les violences sexuelles très prochainement. De nouvelles élections seront organisées en Assemblée générale d'ici quelques mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.