Denis Podalydès : le roi c'est lui !

Avec cette couronne qui s'ajuste parfaitement, on pourrait bien sûr être tenté de confisquer le pouvoir. Le "Roi Lear", le rôle parfait pour un Denis Podalydès qui a fait de la Comédie-Française sa maison depuis plus de 20 ans. Il a pris pour devise "être ensemble et soi-même". Un petit sondage avant la représentation confirme d'ailleurs cette intuition, c'est bien une troupe que l'on vient écouter ici, mais aussi ce comédien devenu familier du public, toutes générations confondues. Là, il est dans un autre registre, sur le tournage de la comédie "Neuilly sa mère", dans "Bécassine" en 2018, ou le dernier Klapisch, il y a tout juste un an. Denis Podalydès défend tous ses choix, une centaine de films, mais aussi des écrits. Un dernier ouvrage publié il y a quelques mois permet de cerner une carrière guidée par l'amour des mots plus que par la peur du vide. "C'est de la curiosité, tout m'intéresse", explique le sociétaire de la Comédie-Française. Pour lui, le domaine des possibles passe bien évidemment par la mise en scène. TF1 | Reportage F. Leenknegt, R. Roiné