Dénonciation d'abus sexuels : la fin d'un tabou dans le cinéma ?

Dans une tribune au Parisien ce matin, Valentine Monnier accuse Roman Polanski de l'avoir violée en 1975 alors qu'elle avait 18 ans. Quelques jours plus tôt, l'actrice Adèle Haenel a révélé avoir été victime d’attouchements et de harcèlement sexuel par Christophe Ruggia lorsqu’elle avait entre 12 et 15 ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.