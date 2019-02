Dépannage automobile : et si l'on faisait appel aux garagistes itinérants ?

L'entretien de notre véhicule est un poste de dépense assez conséquent. Faire les réparations chez une concession automobile permet, certes, d'obtenir de la garantie, mais la facture peut être élevée. En fonction des réparations, il s'avère plus économique de recourir aux services d'un garagiste itinérant sur le lieu de dépannage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.