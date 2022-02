Depardieu : dans la peau du commissaire Maigret

Gérard Depardieu n'avait jamais interprété le célèbre commissaire Maigret, mais le pardessus de Maigret semble être taillé à sa mesure. Gérard Depardieu, un commissaire taiseux, devant les caméras de Patrice Leconte. Selon Patrice Leconte, "en termes d'intuition, d'écoute des autres, de l'attention qu'on porte à autrui et au monde qui nous entoure, Maigret et Gérard Depardieu se superposent d'une manière très idéale, je trouve". Gérard Depardieu, dit en réponse, "c'est vrai que j'écoute beaucoup, je regarde beaucoup, et je vois beaucoup et donc ça me donne une connaissance intuitive". Personnage de roman créé par Georges Simenon en 1927, le commissaire n'a cessé de fasciner les réalisateurs. Il a été adapté des centaines de fois dans le monde entier, au cinéma et à la télévision. Sous les traits de Gérard Depardieu, le commissaire prend une nouvelle dimension, celle d'un homme usé, touché intimement par la mort d'une femme à qui il veut rendre justice. TF1 | Reportage S. de Vaissière, S. Maloiseaux