Départ en vacances : chassé-croisé sur les aires d'autoroutes

Ce samedi, beaucoup de voyageurs se sont croisés sur l'autoroute. Pour ceux qui partent en vacances, l'excitation et le sourire sont au rendez-vous. Impatients, certains se sont même levés tôt pour se rendre à leur destination. De l'autre côté de la passerelle, l'état d'esprit est tout à fait différent. Sur le chemin du retour, le sourire a cédé la place aux souvenirs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.