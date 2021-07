Départ en vacances : le pic de trafic atteint dans la Vallée du Rhône

Dans la Vallée du Rhône, le pic de trafic a été atteint, mais on circule encore en accordéon sur de nombreux tronçons de l'autoroute A7. Les difficultés ont commencé dès 7 heures ce matin. Il faut compter 3h20 pour rejoindre Orange (Vaucluse) depuis Lyon (Rhône) contre 1h30 en temps normal. Dans tout le pays, on nous signale plus de 1 100 km de bouchons cumulés. Beaucoup de difficultés également en Île-de-France et autour des agglomérations de Marseille (Bouches-du-Rhône) et de Bordeaux (Gironde). Les autorités appellent donc les automobilistes à la prudence. Encore un petit peu de patience, la plage et le soleil ne sont plus bien loin.