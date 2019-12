Départ en vacances : le point sur la circulation en Île-de-France

Ce vendredi soir, l'état du trafic est revenu à la normale en île-de-france. Le pic de bouchon est observé à 18 heures et a atteint 475 km de bouchons cumulés. En direction de l'Est de Paris, notre journaliste rapporte que la situation est plus compliquée dans la vallée du Rhône pour les automobilistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.