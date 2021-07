Départ en vacances : sur la route avec une famille

Cela fait un an que la famille Yannick attendait ces retrouvailles et un départ en vacances ensemble en Vendée. Pour y arriver, il faut de longues heures de route. Alors, il a fallu se lever à cinq heures du matin à Saint-Ouen-l'Aumône, en région parisienne. Béatrice, Yannick et leurs enfants finissent de charger les affaires. En tout, la famille emmène quatre voitures, un chien, des vélos et une remorque chargée à bloc. Et il a fallu tout préparer à l'avance. Après une heure d'attelage, tout est prêt. Le jour se lève à peine, le convoi peut démarrer. Yannick, un routier de profession, a déjà l'habitude. Même si la journée s'annonce très chargée sur les routes, la famille a scrupuleusement respecté les temps de pause. Elle a prévu trois arrêts en tout pour se ravitailler et se dégourdir un peu. Après trois heures de route, aucun bouchon n'est en vue. Le trajet est même une partie de plaisir pour cette famille qui se retrouve enfin presque au complet. Mais c'est seulement à une centaine de kilomètres de l'arrivée que les choses se corsent, notamment à Saint-Nazaire. Les premiers embouteillages et une déviation vont rallonger le temps de trajet de presque deux heures. Yannick connaît le chemin par cœur. Cela fait cinq ans qu'il le fait chaque été pour rejoindre le camping. Comme en 2020, il aura fallu huit heures de route pour y arriver. Les vacances peuvent enfin commencer.