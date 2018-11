Départ imminent pour la Route du Rhum

La Route du Rhum fête ses 40 ans en cette année 2018. Ce dimanche 4 novembre 2018, les curieux se tassent sur les côtes pour voir les 123 concurrents prendre le départ. L'événement consiste à une traversée en solitaire de l'Atlantique, en partant de Saint-Malo pour rejoindre Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Louis Bodin, en direct de Saint-Malo, recueille les témoignages des skippers qui y participent, notamment celui de Sébastien Josse, l'un des favoris de la course. En plus de l'appréhension du départ, la météo capricieuse ne facilitera pas la tâche aux participants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.