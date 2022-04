Départ précipité des Russes : des armes récupérées par les Ukrainiens

Vadim a vécu pendant près d'un mois avec l'armée russe dans son jardin. "Ça, ce sont des postes de combat creusés par l'armée russe. Ils se sont installés dans ma maison pendant des semaines. Ils nous volaient notre eau et notre nourriture", explique-t-il. Pendant tout ce temps, lui et sa femme se sont cachés dans une cave minuscule. Ils ne sortaient pas par peur des combats. Le village d'Andriivka et ses 1 000 habitants a été le théâtre de combats d'artilleries lourdes entre Russes et Ukrainiens. Toutes les maisons, sans exception, ont été détruites. Maintenant que le village a été repris, l'armée ukrainienne procède au nettoyage de la zone. Derrière elle, l'armée russe a laissé des centaines de caisses remplies d'obus encore capables d'exploser. C'est le cas également des armes à sous-munitions interdites par des conventions internationales. Elles contiennent chacune à l'intérieur des milliers de clous. L'armée ukrainienne nous assure que ces munitions seront récupérées, désamorcées, mais en aucun cas utilisées contre les forces russes. TF1 | Reportage I. Bornacin, A. Pocry, G. Aguerre