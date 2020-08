Départ/retour des vacances : un chassé-croisé musical

Ce nouveau week-end s'annonce chargé sur les routes, notamment dans le Sud-Est, classé rouge par Bison Futé dans le sens des départs et des retours. La musique est un bon moyen de se détendre et de faire passer l'heure sur le trajet. Mais le choix n'est pas toujours le même, que ce soit au début ou vers la fin des vacances. Quand on est nombreux en voiture, il faut aussi savoir faire des compromis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.