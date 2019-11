Département du Gard : de fortes pluies à Alès

Dans le sud-est, le Gard est parmi les onze départements placés à nouveau en vigilance orange ce vendredi soir. Il pourrait tomber jusqu'à trois mois de précipitations. À Alès, tous les parkings situés en zones inondables ont d'ores et déjà été fermés, et les automobilistes invités à déplacer leurs véhicules. Le plus compliqué reste à venir, car les précipitations vont encore s'intensifier durant la nuit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.