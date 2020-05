Département orange : de quel côté le Loiret va-t-il basculer ?

En plus du rouge et du vert, une troisième couleur est présente sur la carte de déconfinement. Le "orange", comme c'est le cas du Loiret. Que signifie cette couleur pour les habitants ? Comment faire pour ne pas virer au rouge ? Les gens se préparent. La première réponse à leurs efforts viendra le 7 mai, date à laquelle la couleur orange doit disparaître de la carte de France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.