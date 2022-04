Départements en alerte sécheresse : comment faire face au manque d'eau ?

Jacques Comisso, boulanger, enfourne 1 000 baguettes par jour. Il lui est impossible de cuire du pain sans eau. Sans la vapeur, le pain ne sera pas doré et sera dur comme un caillou. Pourtant, l'été dernier, une sécheresse l'a privé d'eau. Comme tout le village, ce boulanger a subi des coupures, nuit et jour. Une catastrophe pour son commerce, cet épisode lui a fait perdre 10% de son chiffre d'affaires. Les deux mois sans eaux ont perturbé la vie des habitants. Dans cette zone, il n'y a pas que la sécheresse qui pose problème. En effet, tous les ans, la ville perd 20% d'eau potable à cause des fuites dans les canalisations souterraines. Ces fuites sont invisibles et il faut mener des enquêtes pour les trouver. Traquer les fuites, c'est la première solution pour économiser l'eau. Ici, en Vendée, Jean-François Jaunâtre est sur une piste. Cet appareil lui indique la consommation d'eau de tout le secteur. Les fuites se repèrent surtout la nuit, quand cette consommation reste élevée alors que le quartier est endormi. Une fois sur la zone suspecte, il débouche la trappe et utilise un tige en métal pour se rapprocher au plus près possible des canalisations. Le but est d'écouter l'eau qui circule. Après quinze ans de pratique, il est capable de l'identifier avec précision. Une équipe vient ensuite couper le tuyau et réparer la fuite. En dix ans, ce travail de fourmis a permis de diviser par deux le nombre de fuites dans le département. Et si, pour anticiper les sécheresses, la solution était de stocker l'eau. Le lac du Jaunay est une source d'eau potable pour les Vendéens. Depuis un mois, il est relié à une ancienne carrière de granite par 27km de pompes souterraines. Ces canalisations acheminent l'eau du lac jusqu'à cette carrière transformée en réservoir géant. Bientôt, cette réserve contiendra 2,5 millions de m3 d'eau. En cas de déficit de pluie dans la région, ce stock diminuera et sera renvoyé vers le lac par le même chemin pour approvisionner la population. Ce projet unique dans l'Hexagone comblera un tiers des besoins manquants du département. T F1 | Reportage M. Debut, A. Poupon