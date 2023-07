Départs en vacances : faites attention aux patrouilleurs

Le pire était évité de justesse. Jeudi dernier sur l'A7, deux camions frôlent un véhicule d’intervention. Mais parfois, l'accident est inévitable, comme une collision qui a eu lieu mardi près de Montpellier (Hérault). Résultat, le camion a été éventré. Par chance, le patrouilleur n'était pas à bord. Sébastien Rouge patrouille sur l’autoroute depuis quinze ans. Ce matin-là, il repère des vacanciers coincés sur la bande d'arrêt d'urgence, et pas franchement rassurés. Son métier est très risqué. Traverser l'autoroute en pleine heure de pointe, c'est son quotidien. La règle : les automobilistes devraient se déporter sur la gauche, créant ainsi un corridor de sécurité. Mais cette mesure n'est pas toujours respectée. Des accidents de ce genre, il y en a près de trois fois par semaine. Parmi les 900 patrouilleurs qui sillonnent nos autoroutes, beaucoup ont déjà été percutés. Pour sensibiliser aux risques, certaines sociétés d'autoroute exposent des carcasses accidentées et font réfléchir les automobilistes. L'année dernière, quatre patrouilleurs ont été tués par des chauffards. TF1 | Reportage R. Rosso, C. Blanquart