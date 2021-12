Départs en vacances : la grande débrouille

C'est un départ en vacances en demi-teinte. Avec un TGV sur deux en circulation vers le Sud-est, des voyageurs ont eu la chance de pouvoir prendre leur train. Mais la levée tardive de la grève leur a bien compliqué la vie. "On doit anticiper, on est stressé. On a dû partir à l'avance pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises une fois sur place", lâche une passagère au micro de TF1. Aujourd'hui, 100 TGV ont été supprimés. Ils devaient desservir Lyon, Marseille ou encore Nice. Alors, 50 000 passagers se sont retrouvés sur le chaos. Où sont-ils passés ? Nous en avons retrouvé certains dans cette gare routière, dans la vidéo en tête de cet article. "Ce soir, on devait prendre un train qui a été supprimé. On a été prévenu 24h avant par Sms. Ce qui nous a permis de récupérer un bus, sinon, on ne pouvait pas rentrer chez nous", expliquent-ils. L'autre contrainte est aussi de trouver un billet bon marché, au dernier moment. "J'ai dû trouver un remplacement parce que les trains étaient super chers", déplore une voyageuse. FlixBus, une compagnie d'autocars, a enregistré trois fois plus de réservations vers le Sud-est et a connu un taux de remplissage très élevé. Il y a également du monde sur l'A6, l'autoroute du soleil où nous avons retrouvé cette famille qui se rend à Lyon. "On devait prendre un train tôt ce matin. Et puis, au vu des annonces il y a deux jours, on a changé notre organisation et nous voilà parti en voiture pour huit heures de trajet", précise-t-elle. Faute de moyens, certains étaient obligés de faire du covoiturage. Samedi et dimanche, le trafic devrait être quasi normal sur l'axe Sud-est. Partout ailleurs, 100% des trains seront assurés durant tout le week-end. TF1 | Reportage J. Roux, A. Mayer, A. Poupon