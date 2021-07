Départs en vacances : les Français nombreux dans les gares

Cette famille est endurante. Train, voiture, bateau... Elle a 28 heures de trajet avant d'arriver en Corse. "Ce n'est que le début du périple" Nous sommes partis de la gare de Boulogne ce matin, il était 6h30 et nous arriverons à Porto-Vecchio demain aux alentours de 10h30". Le père a donc prévu les provisions et les jeux pour occuper le petit dernier. À la gare de Lyon ce samedi à Paris : train complet, au revoir ému. Un week-end de grands départs presque normal. Mais à cause du Covid-19, Esther va devoir surveiller davantage ses huit enfants au camping. "C'est vraiment contraignant, parce qu'il faut veiller aux gestes barrières", dit-elle. Cet été avec la pandémie, les trois-quarts des vacanciers français resteront dans le pays. Simon rêvait des États-Unis. Finalement, ça sera l'Ardèche avec ses beau-parents. "Je suis content et un peu stressé, c'est la première fois que je passe des semaines avec eux". Les destinations les plus réservées au départ de Paris cette année sont Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Montpellier. Environ 900 voyageurs sont attendus dans les gares ce week-end.