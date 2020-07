Départs en vacances : les voyageurs impatients à Orly

Après près de trois mois de confinement, les Français sont impatients de partir en vacances. A l'aéroport d'Orly, les départs ont été quelques peu perturbés par un bus qui a pris feu. Fort heureusement, l'incendie n'a fait aucune victime. Le feu maîtrisé, le terminal a pu rouvrir ses portes. Seuls les voyageurs étaient autorisés à entrer dans les halls. En raison de l'épidémie et des mesures qui vont avec, ces vacances seront particulières. Malgré tout, le plus important, c'est de se retrouver.