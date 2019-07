Départs en vacances : pourquoi choisir le bus ?

Nouveau week-end de chassé-croisé sur les routes. Bison Futé voit rouge dans le sens des départs pour la journée du samedi 27 juillet, et orange pour les retours. Vous croiserez sûrement des autocars sur votre route. C'est une alternative au train qui ne cesse d'avoir du succès. En 2018, près de neuf millions de voyageurs les ont utilisés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.