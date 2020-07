Départs en vacances : ruée sur les tests de dépistage du coronavirus

Que ce soit par prudence vis-à-vis de leurs proches ou par obligation en raison de symptôme suspect, les Français sont de plus en plus nombreux à avoir besoin de faire un test de dépistage du coronavirus. Les files d'attente s'allongent donc devant les laboratoires d'analyses car les tests PCR ne se font pas si facilement. C'est parfois le parcours du combattant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.