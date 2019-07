Départs en vacances : une circulation en accordéon sur l'autoroute A7

Sur l'autoroute A7, tout semble calme à première vue. Mais attention, il ne faut pas se fier aux apparences. Aux environs de Valence, la circulation est très chargée. On y observe une circulation en accordéon où on avance et on ralentit sans arrêt, ce sur une cinquantaine de kilomètres. Afin d'éviter l'accrochage, les automobilistes doivent donc rester très vigilants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.