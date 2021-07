Départs en vacances : une route relativement calme entre Lyon et Biscarrosse

C'est un nouveau week-end de départs en vacances. Vous êtes nombreux sur les routes. On a enregistré plus de 1 000 kilomètres de bouchons. Entre Lyon et Biscarrosse, certains ont eu la chance d'avoir une route relativement calme. La famille Malherbe et ses cinq enfants ont embarqué pour sept heures de voiture, direction Biscarrosse. Une fois lancé, le calme a vite fait de revenir grâce aux écrans. Dans l'équipe d'Etienne, on est moins bien réveillé. Un départ à six heures a un gros avantage : beaucoup moins de monde sur la route. Malgré les dix degrés dans cette aire d'autoroute du Puy-de-Dôme, une pause s'impose quand même. En ce premier week-end de chassé-croisé, il faut prendre son mal en patience pour les viennoiseries, mais celle qui avait le plus de succès, c'est la crêpe au Nutella. En direction du sud-ouest, les voyageurs n'auront eu presque aucun ralentissement. Ceux qui partaient vers la Côte d'Azur ont eu moins de chance ce samedi matin.