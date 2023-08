Départs : immersion avec les CRS de l'autoroute

Ces motards ont repéré un automobiliste au téléphone. Il est escorté sur l'aire la plus proche pour être verbalisé : 135 euros d'amende et trois points en moins. Et sur la route des vacances, tout est vérifié comme le poids des véhicules. Le camion d'un entrepreneur présente une surcharge de près d'une tonne. Il écope d'une amende de près de 90 euros et doit laisser une partie de son chargement. "C'est dangereux pour le conducteur et les passagers", explique le brigadier-chef Denis. Dans la file des voitures contrôlées, il y a des Belges, des Néerlandais, des Allemands. Cette aire d'autoroute est la première depuis la frontière. De nombreux touristes y transitent souvent très chargés. Et les remorques font l'objet d'une attention toute particulière. Certains automobilistes s'en sortent avec quelques conseils de prévention. En une matinée, les CRS ont contrôlé plus d'une centaine de véhicules. D'autres opérations auront lieu d'ici ce samedi soir pour le grand chassé-croisé des vacances. TF1 | Reportage M. Fiat, B. Agirbas