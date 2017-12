La dépendance aux opioïdes ravage les États-Unis

C'est un fléau qui inquiète les États-Unis. Les opioïdes, des médicaments aux effets similaires à l'opium, tuent chaque année 60 000 personnes. L'addiction à ces produits, normalement prescrit pour la douleur, est fulgurante avec bien souvent à la clé une overdose. Donald Trump a d'ailleurs décidé d'en faire une cause nationale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.