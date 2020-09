Dépistage du Covid-19 : laboratoires débordés et casse-tête des cas prioritaires

Lors de son allocution de vendredi, le Premier ministre a demandé que les tests PCR soient prioritairement réservés à ceux qui en ont le plus besoin. L'enjeu est évidemment d'aider les laboratoires à sortir la tête de l'eau. Mais il n'est pas si facile d'organiser les files d'attente en fonction des profils. Illustration dans un centre de dépistage à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).