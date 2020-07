Dépistage du Covid-19 : les laboratoires débordés

Les laboratoires sont désormais sur-sollicités pour les tests. La demande explose et ils ont du mal à y répondre. En deux mois, le nombre de tests a été multiplié par quatre. Les files d'attente s'allongent devant les lieux de dépistage, mais les bras manquent. C'est le cas dans plusieurs régions, particulièrement en Île-de-France, où 120 personnes se font dépister quotidiennement dans un laboratoire contre seulement 30 à la sortie du confinement.