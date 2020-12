Dépistage massif avant les fêtes de Noël au Havre

Une vingtaine de sites de dépistage seront opérationnelles au Havre dès lundi. Cette campagne inédite et gratuite de tests massifs rassure les habitants. Les gens pensent que c'est une bonne chose pour s'assurer de ne pas transmettre le Covid. Plusieurs lieux deviendront aussi des centres de tests, notamment les pharmacies, certains établissements scolaires ou encore les cabinets médicaux. Environ 250 élèves infirmiers seront mobilisés afin de réaliser le plus de dépistages possibles. Pourtant, un salarié du Secours Catholique s'inquiète du suivi de cette campagne par des personnes défavorisées. "Je crains que les populations en précarité ne fassent pas forcément cette opération", a-t-il expliqué. Dans les rues, beaucoup de Havrais disent ne pas vouloir participer à ce dépistage massif. "Moi personnellement, non, je ne le ferais pas", affirme un passante. "Je suis un peu dubitatif", déclare un autre. La mairie, elle, espère qu'au moins 100 000 habitants se feront dépister.