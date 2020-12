Dépistage massif : comment expliquer ce flop ?

Sur 270 000 Havrais, seulement 25 000 ont fait un test Covid-19 cette semaine. La majorité des habitants n’a pas répondu présent à la campagne de dépistage massif de la ville. Face à ce nombre très bas de participation au dépistage, les avis sont partagés. « C’était sur six jours en plus, donc on avait largement le temps d’y aller et je trouve ça dommage que les gens ne jouent pas le jeu », regrette une habitante. « Chacun fait ce qu’il veut. Après, je pense que si cela avait été plus proche des fêtes, il y aurait peut-être eu plus de monde », lance une autre dame. « Il n’y a pas eu de plans au centre-ville pour dire les différentes zones où on allait se faire tester, il n’y a pas eu d’annonce », dénonce un autre Havrais. Malgré cela, les habitants sont de plus en plus nombreux à se rendre sur les sites de prélèvement. Vendredi 18 décembre 2020, près de 6 500 tests ont été réalisés. Pour Agnès Firmin-Le Bodo, pharmacienne, députée (Agir), « le message est passé. Maintenant il faut que les gens s’approprient le fait de pouvoir venir se faire tester. Quand c’est nouveau, on a une petite appréhension ». Et de conclure, « je suis intimement convaincue que se faire tester va devenir le geste barrière ». Le Havre n’est pas un cas isolé. A Charleville-Mézières, dans les Ardennes, la campagne de dépistage massif n’a touché que 5% de l’agglomération. En Angleterre, Liverpool a pu tester 1/3 de sa population, 170 000 personnes en un mois. Même dans ce cas, cela ne serait pas vraiment efficace. Catherine Hill, épidémiologiste et biostatisticienne, estime « qu’il faut tester tout le monde le plus vite possible, en même temps, parce que sinon, il suffit que la moitié des gens restent positifs et le virus va remettre à circuler ». Au-delà des campagnes de dépistage massif, de plus en plus de sites de prélèvement Covid-19 se déploient sur notre territoire.