Dépistages massifs : une stratégie en question

L'engorgement des laboratoires pose la question de la pertinence de la politique du dépistage gratuit et sans ordonnance. Cela en raison de l'allongement des délais qui peut avoir un effet contre-productif sur notre vigilance. La semaine dernière, la barre du million de tests virologiques a été franchie. Mais pour certains médecins, ce gros chiffre cache un gros échec.