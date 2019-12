Dépôts pétroliers bloqués : l'Etat assouplit les règles de livraison

Le blocage des entrepôts de carburant se poursuit dans l'Ouest du pays, notamment en Bretagne. Un moyen pour les professionnels du BTP de manifester leur colère contre la suppression partielle de leur avantage fiscal sur le GNR ou gazole non-routier. Selon eux, cette évolution de la fiscalité représente un danger pour leur activité et les plus petites sociétés du secteur. Face à la situation, le gouvernement a décidé d'assouplir les temps de ravitaillement des camions-citernes ce 30 novembre 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.