Déraillement aux États-Unis : pollution chimique redoutée

L'accident s'est produit le 03 février. Un train qui comporte une vingtaine de ses wagons qui transportent des produits chimiques déraille. Un énorme incendie a lieu et la fumée est toxique. Il n'y a pas de blessés, mais la catastrophe environnementale est majeure. L'air et l'eau sont pollués. Des milliers de poissons sont retrouvés morts dans les rivières qui parcourent la ville. Une habitante nous montre des formes multicolores dans l'eau qui prouvent que le chlorure de vinyle reste présent à haute dose. C'est un produit chimique cancérigène. Il était contenu dans certains wagons. Après avoir été évacués, les habitants ont été autorisés à rentrer chez eux. Une seule maison de la commune de presque 5 000 habitants a été condamnée. Pourtant, nombreux sont ceux qui se plaignent désormais de maux de tête ou de gorge. Certaines familles ne se sentent plus en sécurité chez eux. Les habitants jugent la situation comme étant catastrophique. Sur les lieux de l'accident, les wagons, mais aussi les voitures calcinées, ont été retirés. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon, J. Asher