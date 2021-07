Dérèglement climatique : le pire à venir ?

D'un bout à l'autre du globe, les images sont saisissantes. Pluies diluviennes en Chine, chaleur extrême et incendies au Canada, coulées de boue aux États-Unis et désormais inondations en Europe en plein été. À croire que la météo s'affole. "Le réchauffement climatique est inexorable au cours des prochaines décennies. Et donc, il s'accompagnera de façon aussi quasi certaine d'une intensification des événements extrêmes", prévient Jean Jouzel, climatologue. La preuve, en l'espace de quelques jours, aucun continent n'a été épargné. En Europe, l'Allemagne dénombre plus de 165 morts dans des inondations. Tandis qu’au même moment, l'Espagne et la Norvège battent des records de chaleur. Sur le continent américain, 67 incendies touchent actuellement les États-Unis et notamment la Californie. Conséquence d'une sécheresse précoce, déjà 10 000 hectares ont brûlé. Du jamais-vu si tôt dans l'été. De l'autre côté de la planète, l'Asie aussi est en proie à des inondations extrêmes. En Chine, des milliers de personnes ont été évacuées. En Inde, 23 personnes sont décédées suite à un glissement de terrain. Pris un à un, ces événements ne sont pas exceptionnels. Ce qui inquiète, c'est leur intensité et leur régularité tout au long de l'année. "Le risque reste là si on reconstruit exactement au même endroit, dans les mêmes conditions. Il y a vraiment aussi des leçons à tirer de ces événements en termes d'adaptation au réchauffement climatique, de prévention”, explique encore Jean Jouzel. D'autant plus nécessaire que selon les dernières études, en 2050, il devrait faire un degré de plus sur la planète. Ce qui risque d'accélérer la fréquence de ces phénomènes météorologiques.