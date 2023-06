Dérives des téléconsultations : un arrêt de travail en trois minutes

Au rayon cosmétique d’un supermarché parisien, on trouve une cabine de téléconsultation. En caméra discrète, on s'est fait passer pour malade, un léger état grippal. Avec quelques équipements médicaux connectés et la consultation à distance démarre. Même si on est en bonne santé, le médecin trouve une rhinopharyngite, puis le médecin a proposé de lui-même un arrêt-maladie de deux jours. La consultation a duré trois minutes et cinq secondes. Une feuille de soins est imprimée. Dans la foulée, à une heure de route de Paris, en pleine campagne, on a retenté l'expérience d'une consultation en ligne dans une cabine. La téléconsultation s'effectue dans un bâtiment communal et c'est une société privée qui gère la cabine. En présentant le même symptôme ci-dessus, le docteur diagnostique un covid au bout de trois minutes trente-sept de consultations. Sans l’avoir demandé, un arrêt-maladie de trois jours nous est délivré. Deux arrêts-maladies à 90 minutes d'écart, voilà qui interpelle. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta