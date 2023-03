Dérives sectaires : le gourou du "manger cru" mis en examen

Thierry Casasnovas est boulanger de profession et n’a jamais suivi d’études de médecine. Sur Internet, il affirme pourtant que manger cru soigne tout, de la boulimie aux diabètes et même qu’un bras amputé peut repousser. Cela pourrait prêter à sourire si cet homme, suivi par près de 600 000 personnes, n’affirmait pas que les cancers se soignent par le jeûne. Dans une vidéo, il affirme que suivre une chimiothérapie est une très mauvaise idée. Les personnes affaiblies par la maladie sont des proies faciles, pour ce type de discours. Arrêter certains traitements ou une chimiothérapie peut entraîner la mort. Aujourd’hui Thierry Casasnovas est mis en examen, pour exercice illégal de la médecine et abus de confiance. Pour la secrétaire d’État en charge de ces questions, il serait bien un gourou version 2.0. Sous ses vidéos, les commentaires béats sont légion. Les stages de jeûne sont facturés à 1 000 euros. L’homme propose aussi des formations payantes et est rétribué à chaque vente d’extracteur de jus. Des machines qui coûtent jusqu’à 1 000 euros. Toutes ses activités auraient dégagé deux millions d’euros de chiffres d’affaires en 2019. TF1 | Reportage D. Sitbon, P. Marcellin, M. Bajac