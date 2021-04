Dérives sectaires : les nouveaux gourous du Covid

Il suffit de quelques clics sur Internet pour tomber sur eux. Des gourous qui prêchent des remèdes qui n'en sont pas. Depuis un an, ils se servent de la pandémie comme une opportunité de convaincre de nouvelles personnes. Cette vidéo, par exemple, a été vue des centaines de milliers de fois. Ces prêcheurs du web inquiètent les autorités. Selon les associations qui luttent contre les dérives sectaires, les appels des victimes ont bondi depuis le début de l'épidémie. Quels sont les arguments de ceux qui profitent du covid pour tromper les plus naïfs ? Un proche d'une victime nous les rapporte. Le plus souvent, les victimes perdent pied. Cette psychiatre, par exemple, qui souhaite rester anonyme, nous raconte son histoire. Fin d'année dernière, son chat est atteint d'une forme de coronavirus. Les vétérinaires ne peuvent rien faire, mais une médium lui promet la guérison. Très vite, la situation lui échappe. "Il fallait que je change ma vie, que je quitte mon conjoint. Donc, c'est quand même inciter à l'isolement de la personne", révèle-t-elle. La stratégie est rodée, souvent la même pour garder les adeptes sous emprise. "Manger mieux pour éviter le covid. Prenez des vitamines C, ça va éviter le covid. On a des réponses qui sont complètement dangereuses pour la personne, parce que, comme elle a peur, elle va adhérer", explique Charline Delporte, présidente du Caffes (centre national d'accompagnement familial face à l'emprise sectaire). Découvrez la suite de cette enquête dans la vidéo en tête de cet article.