Dernier hommage pour l'enseignante poignardée

Les amis d'Agnès Lassalle ont rendu un hommage inattendu à cette passionnée de danse, le temps pour son compagnon de l’imaginer tourner une dernière fois entre ses bras. Il y a de nombreux camarades de danse dans l'assemblée. “J’ai dansé quelques années avec elle dans le même cours. On est malheureux de ce qui lui est arrivé. C’est terrible”, raconte l’une d’entre eux. Après la sidération de la semaine dernière, le temps est au recueillement et à l’émotion. Des centaines de personnes sont venues dire au revoir à leur amie, leur collègue ou leur professeure d'espagnol. “C’était pour être là, pour ne pas l’oublier aussi, parce que c’était notre prof. Elle est à l’écoute et elle répondait tout le temps à nos questions sans se moquer. C’était une super prof” a réagi l’une de ses élèves. D’autres ne la connaissaient pas. “Je suis enseignante dans le public donc, ça peut m’arriver exactement la même chose. Donc, je me sens solidaire et je voulais être présente aujourd’hui”, explique une enseignante. Le drame a bouleversé de nombreux Français, bien au-delà de l’établissement. L’assassin présumé a été mis en examen et placé en détention provisoire. TF1 | Reportage V. David, J. Rivarin