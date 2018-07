Les derniers préparatifs pour la finale du Mondial 2018 au stade Loujniki

Les organisateurs du Mondial 2018 préparent le stade Loujniki qui accueillera la finale. Cet après-midi du samedi 14 juillet 2018, ils sont en train de dessiner les lignes de la surface de réparation. Le banc des joueurs, les gradins pour leurs familles et la tribune présidentielle sont déjà prêts à les accueillir. Notons que l'Equipe de France a déjà joué dans ce stade contre le Danemark. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français. Plus de détails avec Caroline Henry, notre envoyée spéciale en Russie.