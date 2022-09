Déroulement des funérailles d'Elizabeth II

Dans un premier temps, le corps de la reine Elizabeth II va reposer toute cette nuit du dimanche dans le Palais de Holyrood. Et ce n’est que demain en début d’après-midi que le cercueil va quitter le palais pour traverser la ville en procession. On attend des dizaines de milliers de personnes dans les rues d’Édimbourg. Les gens pourront se tenir sur les trottoirs pour voir le cortège passer le long de l’avenue jusqu’à la Cathédrale Saint-Gilles. C’est là qu’une cérémonie religieuse aura lieu, en présence des membres de la famille royale. C’est ce qu’on appelle “la veillée des princes”. Et après cette cérémonie, les Écossais, pendant 24 heures, à leur tour, pourront pénétrer dans la cathédrale pour se recueillir devant le cercueil. Cet hommage écossais va prendre fin mardi, puisque c’est le jour auquel le corps de la reine Elizabeth II sera envoyé à Londres pour la suite des funérailles. TF1 | Duplex J. Garro